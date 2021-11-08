Сроки действия QR-кодов о вакцинации на госуслугах восстановили

Прежние сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса или о перенесенной болезни восстановили на портале госуслуг. Восстановлен и доступ к сайту: временно он оказался перегружен из-за большого наплыва посетителей в связи с ошибкой.

Сегодня на портале госуслуг у многих пользователей из Татарстана преждевременно прекратилось действие сертификатов о вакцинации. Проблема коснулась не только жителей республики — жаловались на внезапное отсутствие действующего QR-кода повсеместно.

Сертификат о вакцинации против коронавируса действует в течение года, однако сегодня пользователи обнаружили, что сроки сократились наполовину. В результате многие не смогли воспользоваться QR-кодом.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщили в оперштабе, это произошло из-за обновления ПО и вступления в силу новых правил о единой форме сертификата.

Маргарита Головатенко