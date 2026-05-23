Четыре исторических памятника Кайбицкого района получили охранные зоны

В Кайбицком районе Татарстана утвердили зоны охраны четырех исторических памятников, сообщает Комитет РТ по охране ОКН. Соответствующее постановление Кабмина РТ определяет новые правила использования территорий вокруг значимых объектов культурного наследия.

Под охрану попали четыре исторических объекта: Успенско-Богородицкая церковь 1910 года в селе Малое Подберезье, Казанско-Богородицкая церковь 1857 года в деревне Муратово, здание церкви первой трети XIX века и барский дом Лебедева А.Е. первой половины XIX века — оба в селе Турминское.

На территориях вокруг памятников вводятся строгие ограничения. Например, в охранной зоне Казанско-Богородицкой церкви в деревне Муратово запрещено строительство капитальных сооружений высотой более 9 метров.

Также установлены требования к материалам отделки: под запретом керамогранит, сайдинг, металл и пластик. Разрешается использовать только традиционные материалы — деревянный тес, кирпич и их имитации. Регламентированы даже цветовые решения фасадов зданий. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

