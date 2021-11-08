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Гинцбург: 300 антител полностью защищают от штамма коронавируса «дельта»

06:36, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург: 300 антител полностью защищают от штамма коронавируса «дельта»
Фото: realnoevremya.ru

Для полной защиты от штамма коронавируса «дельта» нужно 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Такую цифру получили в результате совместного исследования центра Гамалеи и департамента здравоохранения Москвы, основанном на данных четырех тысяч москвичей. Исследование также показало, что 500 единиц антител и больше хорошо снижают риск заболевания.

«Это идеально для защиты от заражения COVID-19", — приводят его слова «Известия».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В начале ноября эксперт ВОЗ объяснил рост заболеваемости COVID-19 на фоне массовой вакцинации.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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