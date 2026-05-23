Бондарчук оценил риски исчезновения кинотеатров в России

За последние 15-20 лет количество кинотеатров в стране не изменилось

Кинотеатры не исчезнут полностью, несмотря большой объем контента, который люди смотрят в телефонах или компьютерах, так как мобильное устройство не может дать зрителю те ощущения, которые доставляет человеку большой экран. Таким мнением поделился с гостями и участниками Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» режиссер, продюсер Федор Бондарчук. Напомним, что мероприятие проходит в Улан-Удэ.

— Они (кинотеатры, — прим. ред.), я уверен, останутся, потому что это немножко другой вид смотрения и времяпровождения. Это связано с семейным показом, это поход в кино в выходные дни с ребенком. Это возможность получить ощущения от экрана, которые ты не получишь ни от телефона, ни от домашнего компьютера, — цитирует режиссера ТАСС.

Бондарчук также подчеркнул, что кинематографисты сегодня всеми силами пытаются стереть грань между «аудиторией и зрительным залом». Для этого они каждый раз улучшают качество звука и изображения на экране.

Еще он добавил, что за последние 15-20 лет количество кинотеатров в России не изменилось. Оно осталось на уровне 2,5—3 тыс. экранов.

Что касается качества непосредственно российского кино, то, по мнению Бондарчука, в нашей стране достойное качество кинопроизводства, операторская школа в технологическом плане у нас находится на мировом уровне.

— Возникают уже вопросы сценариев, смыслов, идей, — добавил он.

Никита Егоров