Раису Татарстана Минниханову глава Туркменистана подарил двух щенят

Новых питомцев раис Татарстана назвал Алабай и Аладжа

Фото: канал в "МАКС" Рустама Минниханова

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил раису Татарстана Рустаму Минниханову двух щенят. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в «МАКС».

— Уважаемый Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в знак особой дружбы прислал нам пару алабаев, — написал Минниханов в посте.

Новых питомцев он назвал Алабай и Аладжа, подчеркнув, что теперь у его «четвероногого друга» алабая Акдуса есть друзья. Минниханов также поблагодарил лидера туркменского народа за подарок.

Напомним, что ранее лидер Туркменистана прилетал в столицу Татарстана на KazanForum. В рамках визита ему показали как вырос Акдус — щенок алабая, которого он подарил Минниханову в 2021 году. Вдохновившись успехами Акдуса на различных соревнованиях, национальный лидер туркменского народа решил направить в республику еще двух алабаев.

По данным пресс-службы раиса Татарстана, щенки родились в марте. Сертификат на собак Минниханову передал вице-президент Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Батыр Реджепов.

Никита Егоров