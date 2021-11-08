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Общество

В соцсетях обсуждают огромную очередь в ТЦ «Парк Хаус» в Казани

08:18, 08.11.2021 4
В соцсетях обсуждают огромную очередь в ТЦ «Парк Хаус» в Казани
Фото: кадр видео

В социальных сетях обсуждают огромную очередь в казанский ТЦ «Парк Хаус». Народ толпится у входа не в первый раз, такую картину в последнее время можно часто наблюдать по вечерам.

На одной из последних записей люди стоят у центрального входа, очередь тянется практически до следующего. Пользователи иронично отмечали, что «ковида в этой толпе нет». Некоторые выражали беспокойство из-за того, что люди на улице мерзнут, в результате чего могут заболеть.

В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» почти такая же очередь образовалась 4 ноября вечером. Посетители ТЦ ждали, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На одном из входов были слышны громкие крики мужчины. Возле ТЦ находились сотрудники ОМОНа.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08:43
    Своими мерами они сам создают ситуации к распространению вируса.
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  • Анонимно 08:54
    Ну заболеют и сами виноваты. Это уже называется естественный отбор. Что такого жизненно необходимое им нужно вечером в ТЦ?
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    Анонимно 09:33
    Ага, и в продуктовые каждый день тоже ходить не обязательно. Затарился раз в месяц ( а лучше раз в год) и сиди дома. И вообще всё по интернету заказать можно.
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  • Анонимно 09:26
    ждём с 22 ноября на каждой остановке общественного транспорта
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