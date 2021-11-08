В соцсетях обсуждают огромную очередь в ТЦ «Парк Хаус» в Казани

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В социальных сетях обсуждают огромную очередь в казанский ТЦ «Парк Хаус». Народ толпится у входа не в первый раз, такую картину в последнее время можно часто наблюдать по вечерам.



На одной из последних записей люди стоят у центрального входа, очередь тянется практически до следующего. Пользователи иронично отмечали, что «ковида в этой толпе нет». Некоторые выражали беспокойство из-за того, что люди на улице мерзнут, в результате чего могут заболеть.

В Казани у входа в торговый центр «Парк Хаус» почти такая же очередь образовалась 4 ноября вечером. Посетители ТЦ ждали, когда у них проверят QR-код, чтобы попасть внутрь. На одном из входов были слышны громкие крики мужчины. Возле ТЦ находились сотрудники ОМОНа.

Маргарита Головатенко