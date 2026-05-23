Синоптик Тишковец сообщил, когда лучше открыть купальный сезон в Центральной России

17:26, 23.05.2026

В ближайшие 2-3 недели купаться не стоит

Фото: Реальное время

Купальный сезон в Центральной России стоит открыть в середине июня, но в ближайшие 2-3 недели купаться не стоит. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что в России издревле принято было начинать купаться после Троицы. В 2026-м данный праздник выпадает на 31 мая.

— Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона произойдет лишь к середине июня, — добавил синоптик.

Он подчеркнул, что при текущих погодных условиях к середине июня вода в водоемах прогреется до комфортных +18… +20 градусов.

Никита Егоров

