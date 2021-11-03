Главное к утру: награды на ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани, приговор бывшему имаму
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 3 ноября:
- В Набережных Челнах работников и ветеранов КАМАЗа, чье жилье пострадало при взрыве газа, временно поселят в заводское общежитие. Жильцам дома, которые работают в ПАО «КАМАЗ» или являются пенсионерами компании, предоставят для проживания помещения в общежитии завода. Для всех остальных подберут другие помещения.
- Мужская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в эстафете 4 х 50 м вольным стилем. Сборная в составе Владимира Морозова, Владислава Гринева, Евгения Рылова и Климента Колесникова показала результат 1 минута 23,35 секунды. Чемпионами Европы стали пловцы из Нидерландов (1.22,89), серебро завоевали итальянцы (1.22,92).
- Женская сборная России выиграла в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани. Сборная в составе Розалии Насретдиновой, Арины Сурковой, Марии Каменевой и Дарьи Клепиковой покорила дистанцию за 1 минуту 34,92 секунды. Второе место заняла команда Нидерландов — 1.35,47. Третье — команда из Польши с результатом 1.35,94.
- «Рубин» в Казани сыграет с волгоградским «Ротором» в 1/8 финала Кубка России по футболу. ФК «КАМАЗ» встретится в Петербурге с «Зенитом». Команды распределили так: «Динамо» (Москва, сыграет дома) — «Нижний Новгород», Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар), «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск), «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское), «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула). Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 1—3 марта 2022 года. Действующий победитель турнира — «Локомотив».
- К 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорил бывшего казанского имама и преподавателя Российского исламского университета Приволжский райсуд Казани. Габдрахмана Наумова признали виновным в финансовой поддержке и организации деятельности экстремистской организации. Расследованием дела бывшего мусульманского священника занимались следователи ФСБ. По версии обвинения, Наумов с 2015 года был руководителем подразделения запрещенного в РФ международного религиозного экстремистского сообщества «Нурджулар» и проводил у себя дома и в мечетях агитационные собрания и занятия. Вину подсудимый не признал.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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