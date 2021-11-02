«Рубин» сыграет с «Ротором», а «КАМАЗ» с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России по футболу
«Рубин» в Казани сыграет с волгоградским «Ротором» в 1/8 финала Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась сегодня.
ФК «КАМАЗ» встретится в Петербурге с «Зенитом».
Команды распределили следующим образом:
- «Динамо» (Москва, сыграет дома) — «Нижний Новгород»,
- Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар),
- «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск),
- «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское),
- «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула).
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 1—3 марта 2022 года. Действующий победитель турнира — «Локомотив».
Ранее тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный список спортсменов на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре.
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