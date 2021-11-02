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«Рубин» сыграет с «Ротором», а «КАМАЗ» с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России по футболу

19:59, 02.11.2021
«Рубин» сыграет с «Ротором», а «КАМАЗ» с «Зенитом» в 1/8 финала Кубка России по футболу
Фото: pxhere.com

«Рубин» в Казани сыграет с волгоградским «Ротором» в 1/8 финала Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась сегодня.

ФК «КАМАЗ» встретится в Петербурге с «Зенитом».

Команды распределили следующим образом:

  • «Динамо» (Москва, сыграет дома) — «Нижний Новгород»,
  • Спартак» (Москва) — «Кубань» (Краснодар),
  • «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск),
  • «Балтика» (Калининград) — «Чайка» (Песчанокопское),
  • «Алания» (Владикавказ) — «Арсенал» (Тула).

Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 1—3 марта 2022 года. Действующий победитель турнира — «Локомотив».

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный список спортсменов на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре.

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