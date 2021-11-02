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Женская сборная России выиграла эстафету на чемпионате Европы в Казани

20:36, 02.11.2021
Женская сборная России выиграла эстафету на чемпионате Европы в Казани
Фото: kzn.ru

Женская сборная России выиграла в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Казани.

Сборная в составе Розалии Насретдиновой, Арины Сурковой, Марии Каменевой и Дарьи Клепиковой проплыли дистанцию за 1 минуту 34,92 секунды. Второе место заняла команда Нидерландов — 1.35,47. Третье — команда из Польши с результатом 1.35,94.

Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете 4х50 м вольным стилем.

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