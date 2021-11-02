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Россияне стали третьими в эстафете 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию в Казани

20:20, 02.11.2021
Россияне стали третьими в эстафете 4х50 м на чемпионате Европы по плаванию в Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мужская сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в эстафете 4х50 м вольным стилем.

Фото: realnoevremya.ru

Сборная в составе Владимира Морозова, Владислава Гринева, Евгения Рылова и Климента Колесникова показала результат 1 минута 23,35 секунды. Чемпионами Европы стали пловцы из Нидерландов (1.22,89), серебро завоевали итальянцы (1.22,92).

Сегодня в Казани стартовал чемпионат Европы по плаванию, который продлится до 7 ноября. Соревнования проходят во Дворце водных видов спорта в бассейне 25 м.

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