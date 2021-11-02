В Казани бывшего имама приговорили к 6,5 года за экстремизм

Фото: Руслан Нагиев

К 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима приговорил сегодня бывшего казанского имама и преподавателя Российского исламского университета Приволжский райсуд Казани. Габдрахмана Наумова признали виновным финансовой поддержке и организации деятельности экстремистской организации, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Руслан Нагиев.



Наумов обучался в медресе «Мухаммадия», египетском университете аль-Азхар на факультете исламского права и в РИУ в Казани. Позже преподавал на кафедре исламских наук, служил имам-хатыйбом казанской мечети «Булгар», с 2019-го — вторым имамом казанского прихода «Аль-Иман». Весной 2020-го по решению ДУМ РТ был освобожден от этой должности.

Расследованием дела бывшего мусульманского священника занимались следователи ФСБ. По версии обвинения, Наумов с 2015 года являлся руководителем подразделения запрещенного в РФ международного религиозного экстремистского сообщества «Нурджулар», и проводил у себя дома и в мечетях агитационные собрания и занятия, а кроме того, лично финансировал проект воскресных мусульманских курсов для школьников в деревнях и селах «Яшьләр бистәсе» («Молодежная слобода»).

Вину подсудимый не признал. Его адвокат настаивал — оригиналы книг Саида Нурси на турецком языке, найденные у его клиента, в России экстремистскими в отличии от переводов не признавались, а свидетели о запрещенном в России организации «Нурджулар» от Наумова не слышали.

Защита намерена оспаривать приговор.