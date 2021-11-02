КАМАЗ разместит в своем общежитии работников, пострадавших при взрыве газа в Челнах

В Набережных Челнах работников и ветеранов КАМАЗа, чье жилье пострадало при взрыве газа, временно поселят в заводское общежитие. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя исполкома Илья Зуев.

Жильцам дома, которые работают в ПАО «КАМАЗ» или являются пенсионерами компании, предоставят для проживания помещения в общежитии завода. Для всех остальных подберут другие помещения, сообщается в Instagram-аккаунте мэрии Челнов.



На встрече с жильцами пострадавшего дома власти также сообщали, что семьи работников ПАО «КАМАЗ», пострадавшие от взрыва газа, также получат финансовую помощь от предприятия, помимо помощи от города.

Вчера Минстрой РТ сообщил, что 12-й подъезд признали аварийным, 10-й — «ограниченно работоспособным».

Татьяна Леухина