Главное о коронавирусе на 6 октября: Татарстан в антилидерах по вакцинации, главный фактор выживаемости
Татарстан в антилидерах по вакцинации
- Татарстан оказался в числе регионов-антилидеров по показателям вакцинации, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Также в числе регионов, показывающих неутешительные темпы вакцинации: Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Новосибирская область и Татарстан.
- В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. От инфекции умерли двое мужчин 1950 и 1953 годов рождения, три женщины 1940, 1951 и 1966 годов рождения. В республике зарегистрировано 770 случаев смерти от коронавируса.
- В Набережночелнинской инфекционной больнице рассказали о беременных с коронавирусом. За год сюда поступило 267 будущих мам. Сейчас в больнице лечатся 18 беременных. Никто из них не привит. Одна из пациенток при 8%-ном поражении легких на сроке 14 недель не планирует прививаться даже после перенесенного заболевания. Она объясняет, что «боится последствий» вакцинации.
Меры по борьбе с пандемией без локдауна
- Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прозрачность поощрения за вакцинацию от коронавируса, так, чтобы розыгрыш проводился только среди реально вакцинированных граждан. Поощрять привившихся он предложил не по наличию справки, а по факту получения вакцины.
- В Кремле обеспокоены из-за ситуации с COVID-19. Главным образом причиной неудовлетворительных показателей в Кремле считают недостаточный уровень вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что инфекция «становится злее».
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ выработало меры по борьбе с COVID в России без локдауна. Меры предполагают этапность в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и должны будут вводиться с решений глав Роспотребнадзоров регионов РФ, а в отдельных случаях — главного санитарного врача России.
- В России полностью привиты от коронавируса более 42 млн человек. Первым компонентом привились уже 47,4 млн человек. Полностью привиты 42,2 млн человек. Повторно вакцинировались и привиты после болезни 1,9 млн человек. Для формирования коллективного иммунитета в стране необходимо привить еще 35,9 млн россиян. Также необходимо повторно привить 7,6 млн человек.
- Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19. В России развернуто 235 тысяч коек для заболевших коронавирусом, в больницах находятся 212 тысяч пациентов. Запасов вакцины от коронавируса в каждом регионе хватит на 2 месяца.
- В 11 регионах России могут ужесточить ограничения вплоть до локдаунов. В основном жесткие ограничения грозят регионам из Центрального федерального округа и Южного федерального округа. В регионах эпидемиологическая ситуация в условиях «четвертой волны» тяжелая и грозит ухудшением. Чиновник уверен, что ограничений можно избежать, если россияне будут вакцинироваться от коронавируса и соблюдать меры предосторожности.
- На самоизоляцию ушел министр финансов России Антон Силуанов. В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвовал по видео-конференц-связи.
Судя по всему, у главы Минфина подтвержденный коронавирус. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Силуанову поправиться как можно скорее.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал условие для производства вакцин от Pfizer в России. Для этого нужно, чтобы в США начали выпускать «Спутник V», но этому мешает конкуренция.
- На игнорирование антиковидных мер посетовали в РПЦ. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что многие прихожане отказываются вакцинироваться и подвергают опасности жизнь окружающих.
- Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Башкортостане вынудил власти региона вводить новые антиковидные ограничения. Первый этап противокоронавирусных мер в действии уже третий день. Для посещения ряда учреждений теперь требуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в последние 6 месяцев ковиде или ПЦР-тест.
- Жителям Оренбургской области рекомендуют не покидать без важных причин свои населенные пункты, не приходить на массовые мероприятия и не собираться для семейных встреч с участием более десяти человек. Всем прибывшим в регион в течение двух суток необходимо пройти ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию до получения результатов.
- В Нижегородской области власти ограничили работу общепита и обязали перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный формат.
- Ограничения в регионах повлиял на спрос на туры в ноябрьские праздники и Новый год. В АТОР отметили, что туристы не спешат заранее покупать билеты: опасаются, что антиковидные меры еще больше ужесточат, и поездка отменится.
- В Вологодской области власти с сегодняшнего дня вводят допуск в медучреждения по QR-кодам — сертификатам о вакцинации от коронавируса или сертификатам о перенесенном заболевании COVID-19. С 9 октября требования распространятся на общепит, театры и кино, учреждения спорта и культуры.
- Врач-терапевт Елена Игнатикова призвала россиян придерживаться всех мер предосторожности, причем вакцинированных, тоже. Она советует избегать посещения массовых мероприятий, отказаться от прогулок по торговым центрам и пользоваться сервисами по доставке товаров на дом. В общественных местах обязательно нужно носить медицинскую маску, меняя ее каждые два-три часа.
- В стационарах Урала занято почти 95% ковидных коек, сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Среди госпитализированных много тяжелобольных. На сегодня привито более 60% жителей Уральского федерального округа (от планового показателя по вакцинации 60% взрослого населения).
- В Адыгее с 11 октября запретили проводить банкеты, массовые свадьбы и похороны до улучшения эпидобстановки. Минздраву поручено усилить работу по вакцинации населения от коронавируса и гриппа.
«Дельта»-штамм распространяется все больше
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 235 838 520 человек, 4 817 388 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 948 011). На второй строчке — Индия (33 871 881), на третьей — Бразилия (21 499 074), на четвертой — Россия (7 524 465, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция ( 7 127 454).
Больше всего смертей зафиксировано в США (705 194). За ними следуют Бразилия (598 829), Индия (449 538), Мексика (279 896), Россия (207 932) и Перу (199 520).
- «Дельта»-штамм коронавируса расширил свою географию до 192 стран, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Неделю назад речь шла о 187 государствах. Пополнился также перечень стран, в которых присутствуют штаммы «альфа», «бета» и «гамма».
- За неделю заболеваемость в мире снизилась на 9%. Число летальных сходов уменьшилось на 4%. Тенденция снижения заболеваемости в мире прослеживается с августа.
- Сенат Бразилии намерен предъявить президенту обвинение в недостатках в борьбе с пандемией. Доклад комиссии направят в Генеральную прокуратуру Бразилии, которая примет решение о целесообразности предъявления главе государства обвинений. Парламентарии также намерены привлечь к ответственности членов правительства, ответственных за борьбу с пандемией, и «тех, кто участвовал в хищении бюджетных средств».
- В ближайшее время начнет применять российскую вакцину «Спутник V» Вьетнам. Республика в соответствии с трехсторонним соглашением между Российским фондом прямых инвестиций и двумя вьетнамскими компаниями — многопрофильным холдингом SOVICO Group и фармкомпанией Vabiotech до июня 2022 года получит 40 млн доз.
- Ученые из Испании и Канады определили главный фактор выживаемости при COVID-19 — этотоказался уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса. Именно такие антитела формируются при вакцинации.
- Ученые из США и Германии обнаружили в эпителиальных клетках легких соединение, ответственное за формирование особого легочного иммунитета, который нужен для борьбы с легочными заболеваниями: COVID-19, пневмонию, рак легких, астму и ХОБЛ. Это специализированные молекулы MHC-II, которые сообщают информацию о проникшем в легкие патогене резидентным лимфоцитам памяти, или TRM-клеткам.
- Сингапур подписал соглашение на покупку и поставку экспериментального препарата от коронавируса — молнупиравира компании Merck. Также интерес к препарату проявляли Малайзия, Корея, Таиланд и Тайвань.
- В Испании власти одобрили введение бустерной вакцины от коронавируса лицам старше 70 лет. Они смогут получить третью дозу препарата с конца октября.
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