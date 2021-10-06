Жителям Оренбургской области рекомендовано не покидать регион без крайней необходимости

Жителям Оренбургской области рекомендуют не покидать без важных причин свои населенные пункты, не приходить на массовые мероприятия и не собираться для семейных встреч с участием более десяти человек. Соответствующие изменения в указ о мерах по противодействию распространению COVID-19 внес губернатор области Денис Паслер.

Работодателям рекомендуется отменить командировки сотрудников за пределы области, за исключением неотложных. Всем прибывшим в регион в течение двух суток необходимо пройти ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию до получения результатов. Если возможности пройти тестирование нет, то находиться на самоизоляции необходимо в течение недели.

Также в регионе вновь введено ограничение на работу ночных клубов, услуги могут оказываться только с 6 утра и до полуночи. Запрещена работа детских центров и игровых комнат, фуд-кортов, за исключением территорий вокзалов, аэропортов и заправок.

Глава региона поручил проработать вопрос о внедрении на территории Оренбургской области систему QR-кодов, подтверждающих вакцинацию либо наличие отрицательного результата ПЦР-исследования.

Ольга Шагиева