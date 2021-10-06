Мурашко назвал число госпитализированных пациентов с COVID-19

В России развернуто 235 тысяч коек для заболевших коронавирусом, в больницах находятся 212 тысяч пациентов. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Запасов вакцины от коронавируса в каждом регионе хватит на 2 месяца, передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России полностью привились от коронавируса более 42 млн человек. Первым компонентом привились уже 47,4 млн человек. Полностью привиты 42,2 млн человек. Повторно вакцинировались и привиты после болезни 1,9 млн человек. Для формирования коллективного иммунитета в стране необходимо привить еще 35,9 млн россиян.

