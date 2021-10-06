Как в Башкирии пытаются остановить взрывной рост заболеваемости COVID-19

В республике в несколько этапов вводят новые ограничения, но будет ли этого достаточно, чтобы снизить число заболевших?

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Башкортостане вынудил власти региона вводить новые антиковидные ограничения. Первый этап противокоронавирусных мер в действии уже третий день. Для посещения ряда учреждений теперь требуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в последние 6 месяцев ковиде или ПЦР-тест. Какие новые ограничения планируется ввести, помогут ли эти меры снизить рост заболеваемости и как на них реагирует общественность — в материале «Реального времени».

Новые антиковидные ограничения в Башкирии

Последние данные о заболеваемости COVID-19 в Башкортостане удручают. Рекорд по числу фиксируемых случаев в республике обновляется едва ли не каждый день, во второй половине сентября кривая устремилась вверх с 300 до 450 заболевших в день.

О непростой ситуации в ходе оперативного совещания высказался Радий Хабиров. Глава республики в очередной раз призвал граждан вакцинироваться: «Ситуация с коронавирусом резко осложнилась. У нас упали темпы вакцинации — мы провакцинировали тех, которые с пониманием отнеслись к своему здоровью. Но остались и те, у кого есть сомнения, поэтому необходимо усилить пропагандистскую работу, объяснять людям важность вакцинации».

Вместе с тем антиковидный штаб Башкирии принял решение вводить ограничительные меры в три этапа. С 4 октября ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе за последние полгода требуется для посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.

С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы. Без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе, если в них более 50 посадочных мест.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Галина Пермина заявила, что для посещения общественных мест отрицательного результата ПЦР-теста будет недостаточно. Об этом она рассказала на брифинге по теме изменений в указ о повышенной готовности и текущей эпидемиологической ситуации в республике.

Республиканское управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам старше 60 лет реже посещать общественные места и ездить в автобусах, а имеющим хронические заболевания в период подъема сезонных респираторных инфекций и COVID-19 — соблюдать режим изоляции.

Фото: udm-info.ru

Противоречивая реакция

К усилению ограничительных мер жители Башкортостана отнеслись по-разному. Некоторые граждане уверены, что решение верное и своевременное, а общество слишком рано расслабилось.

— Почему-то многие думают, что вирус уже прошел и бояться нечего. Почти все забыли про маски, вот и растет заболеваемость. Родственница недавно попала в ковид-госпиталь, она тоже думала, что вирус — это сказки, а маски и вакцинация — глупости. Ограничения поддерживаю, — сообщает Мария Афанасьева.

Однако в том, как реализуются новые требования по борьбе с ковидом, многие жители республики находят серьезные недочеты:

— В банке не должно находиться более пяти человек. И поэтому в большом просторном помещении находится пять человек, а в маленьком «предбаннике» размером два на два находятся все остальные — очередь, чтобы попасть в банк человек 10, и по 3-4 человека у банкомата. Эти люди стоят плотными рядами, практически в обнимку, и маски они тоже наденут перед тем, как зайти в этот самый банк, — негодует Елена Маринюк.

Есть вопросы и у тех, кто не может вакцинироваться из-за медотвода и вместе с новыми ограничениями теряет возможность посещать определенные учреждения и заведения.

— То есть нельзя делать прививку из-за медотвода, и все равно тебе никуда нельзя! — возмущается Руслана Бакирова.

Юрист Матвей Леонтьев обращает внимание на непродуманную систему контроля за проходом в заведения из ограничительного списка:

— Вопрос возник, кто будет производить контроль за проходом в указанные заведения? Если охрана этих предприятий, то любой человек имеет право по своему усмотрению сказать «да» или «нет», а вот показывать что-то вообще нет необходимости, так как это врачебная тайна. Уполномоченных глава не назначил.

Жители крупных городов не понимают, почему ограничения вводятся для междугороднего транспорта, а переполненные городские автобусы остаются без внимания.

— В междугородних нельзя, а в городских автобусах — пожалуйста, — отмечает Гузель Ибрагимова.

Фото: уфа.рф

«Без вакцинации мы не справимся»

Эксперты полагают, что ограничения помогут снизить число заболевших. Однако для того, чтобы добиться серьезного снижения заболеваемости, необходимо, чтобы большая часть населения была привита.

— Я неоднократно говорил о том, что без вакцинации мы не справимся с ситуацией по коронавирусу, — заявил «Реальному времени» главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров, — К сожалению, приходится вводить эти ограничения. Я думаю, они позволят на данный момент времени сократить заболеваемость.

Что касается введения проверки QR-кодов на входе в городской общественный транспорт, то, по мнению Рафаэля Яппарова, это труднореализуемо, ведь нельзя лишить права пользования транспортом часть населения.



— Пользуется общественным транспортом большинство населения. В первую очередь нужно соблюдать правила. Без масок не нужно пускать в автобус — население должно проявлять какую-то бдительность. Сегодня в магазин заглядывал буквально на несколько минут — люди без масок так же ходят. Наверное, нужно принимать определенные меры в плане административного наказания.

Заведующий кафедрой эпидемиологии Башкирского государственного медицинского университета Азат Мухаметзянов отмечает, что снизить количество заболевающих в общественном транспорте можно, если строго соблюдать инструкции:



— При организации автотранспортной деятельности необходимо обеспечивать проведение ежедневной обработки салона транспортного средства с использованием дезинфицирующих средств, обязательная обработка салона на конечных остановочных пунктах по окончании рейса, использование масок водителем (за исключением наличия изолированной кабины водителя), кондуктором и пассажирами, контроль термометрии работников автотранспортной компании.

Врач-блогер Глеб Глебов в свою очередь уверен, что антиковидные ограничения должны сочетаться с продуманными решениями в отношении массовых мероприятий.

— Не нужно локдауны устраивать, люди с голода начнут умирать, и так уже бизнес пострадал. Нужны планомерные ограничительные меры — ношение масок, ограничить концерты. Ограничениями после фольклориады не машут.



Говоря о вакцинации, Глеб Глебов отмечает, что в пик пандемии призывы сделать прививку в некоторых случаях могут быть неуместны:

— Сейчас заставляют людей вакцинироваться. Возникает вопрос: насколько это безопасно в пик пандемии? Может быть, люди уже болеют, а сейчас они соберутся в вакцинационных пунктах.

Политолог Дмитрий Михайличенко полагает, что излишнее давление со стороны государства в вопросе вакцинации дает обратный эффект — люди не хотят делать прививки:

— Общество очень сильно обижено на власть за принуждение к вакцинации и усиленную пропаганду даже тогда, когда лонгитюдных исследований не было. Если принуждение будет усилено — масштаб недовольства будет сопоставим с пенсионной реформой. Нынешние темпы заболеваемости — это еще и последствия лукавой вакцинации (покупка поддельных сертификатов), которую губернаторы не особенно-то пресекали. Ведь это работало на благостную статистику и отчеты наверх. Главная проблема антиковидной политики сейчас: не уменьшается процент тех, кто не готов вакцинироваться. Губернаторы эту проблему решить не в состоянии.



По мнению Рафаэля Яппарова причины, по которым люди отказываются от вакцинации могут быть самыми разными, но, наблюдая за ситуацией вокруг, люди рано или поздно осознают важность прививки:

— Есть разные точки зрения, есть категорические антипрививочники, есть люди, которые не уверены в качестве нашей медицины, в качестве производимых препаратов, есть люди, которые не верят в нашу науку. Может быть, часть людей привилась бы импортными вакцинами, но, к сожалению, у нас нет возможности такой. Когда о чем-то слишком много говорят, люди ищут какой-то подвох. Сейчас перелом происходит, и я думаю, что он все-таки произойдет в умах многих антипрививочников.