Как в Башкирии пытаются остановить взрывной рост заболеваемости COVID-19
В республике в несколько этапов вводят новые ограничения, но будет ли этого достаточно, чтобы снизить число заболевших?
Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Башкортостане вынудил власти региона вводить новые антиковидные ограничения. Первый этап противокоронавирусных мер в действии уже третий день. Для посещения ряда учреждений теперь требуется сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в последние 6 месяцев ковиде или ПЦР-тест. Какие новые ограничения планируется ввести, помогут ли эти меры снизить рост заболеваемости и как на них реагирует общественность — в материале «Реального времени».
Новые антиковидные ограничения в Башкирии
Последние данные о заболеваемости COVID-19 в Башкортостане удручают. Рекорд по числу фиксируемых случаев в республике обновляется едва ли не каждый день, во второй половине сентября кривая устремилась вверх с 300 до 450 заболевших в день.
О непростой ситуации в ходе оперативного совещания высказался Радий Хабиров. Глава республики в очередной раз призвал граждан вакцинироваться: «Ситуация с коронавирусом резко осложнилась. У нас упали темпы вакцинации — мы провакцинировали тех, которые с пониманием отнеслись к своему здоровью. Но остались и те, у кого есть сомнения, поэтому необходимо усилить пропагандистскую работу, объяснять людям важность вакцинации».
Вместе с тем антиковидный штаб Башкирии принял решение вводить ограничительные меры в три этапа. С 4 октября ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе за последние полгода требуется для посещения государственных и муниципальных музеев, театров, библиотек, домов культуры, кинотеатров, а также массовых спортивных мероприятий.
С 12 октября к этому списку добавятся торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы. Без сертификата о прививке или справки о перенесенном заболевании нельзя будет купить билет на междугородние автобусы и пригородный поезд «Орлан». С 18 октября ограничительные меры распространятся на салоны красоты, косметические, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе, если в них более 50 посадочных мест.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Галина Пермина заявила, что для посещения общественных мест отрицательного результата ПЦР-теста будет недостаточно. Об этом она рассказала на брифинге по теме изменений в указ о повышенной готовности и текущей эпидемиологической ситуации в республике.
Республиканское управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам старше 60 лет реже посещать общественные места и ездить в автобусах, а имеющим хронические заболевания в период подъема сезонных респираторных инфекций и COVID-19 — соблюдать режим изоляции.
Противоречивая реакция
К усилению ограничительных мер жители Башкортостана отнеслись по-разному. Некоторые граждане уверены, что решение верное и своевременное, а общество слишком рано расслабилось.
— Почему-то многие думают, что вирус уже прошел и бояться нечего. Почти все забыли про маски, вот и растет заболеваемость. Родственница недавно попала в ковид-госпиталь, она тоже думала, что вирус — это сказки, а маски и вакцинация — глупости. Ограничения поддерживаю, — сообщает Мария Афанасьева.
Однако в том, как реализуются новые требования по борьбе с ковидом, многие жители республики находят серьезные недочеты:
— В банке не должно находиться более пяти человек. И поэтому в большом просторном помещении находится пять человек, а в маленьком «предбаннике» размером два на два находятся все остальные — очередь, чтобы попасть в банк человек 10, и по 3-4 человека у банкомата. Эти люди стоят плотными рядами, практически в обнимку, и маски они тоже наденут перед тем, как зайти в этот самый банк, — негодует Елена Маринюк.
Есть вопросы и у тех, кто не может вакцинироваться из-за медотвода и вместе с новыми ограничениями теряет возможность посещать определенные учреждения и заведения.
— То есть нельзя делать прививку из-за медотвода, и все равно тебе никуда нельзя! — возмущается Руслана Бакирова.
Юрист Матвей Леонтьев обращает внимание на непродуманную систему контроля за проходом в заведения из ограничительного списка:
— Вопрос возник, кто будет производить контроль за проходом в указанные заведения? Если охрана этих предприятий, то любой человек имеет право по своему усмотрению сказать «да» или «нет», а вот показывать что-то вообще нет необходимости, так как это врачебная тайна. Уполномоченных глава не назначил.
Жители крупных городов не понимают, почему ограничения вводятся для междугороднего транспорта, а переполненные городские автобусы остаются без внимания.
— В междугородних нельзя, а в городских автобусах — пожалуйста, — отмечает Гузель Ибрагимова.
«Без вакцинации мы не справимся»
Эксперты полагают, что ограничения помогут снизить число заболевших. Однако для того, чтобы добиться серьезного снижения заболеваемости, необходимо, чтобы большая часть населения была привита.
Что касается введения проверки QR-кодов на входе в городской общественный транспорт, то, по мнению Рафаэля Яппарова, это труднореализуемо, ведь нельзя лишить права пользования транспортом часть населения.
— Пользуется общественным транспортом большинство населения. В первую очередь нужно соблюдать правила. Без масок не нужно пускать в автобус — население должно проявлять какую-то бдительность. Сегодня в магазин заглядывал буквально на несколько минут — люди без масок так же ходят. Наверное, нужно принимать определенные меры в плане административного наказания.
Заведующий кафедрой эпидемиологии Башкирского государственного медицинского университета Азат Мухаметзянов отмечает, что снизить количество заболевающих в общественном транспорте можно, если строго соблюдать инструкции:
— При организации автотранспортной деятельности необходимо обеспечивать проведение ежедневной обработки салона транспортного средства с использованием дезинфицирующих средств, обязательная обработка салона на конечных остановочных пунктах по окончании рейса, использование масок водителем (за исключением наличия изолированной кабины водителя), кондуктором и пассажирами, контроль термометрии работников автотранспортной компании.
— Не нужно локдауны устраивать, люди с голода начнут умирать, и так уже бизнес пострадал. Нужны планомерные ограничительные меры — ношение масок, ограничить концерты. Ограничениями после фольклориады не машут.
Говоря о вакцинации, Глеб Глебов отмечает, что в пик пандемии призывы сделать прививку в некоторых случаях могут быть неуместны:
— Сейчас заставляют людей вакцинироваться. Возникает вопрос: насколько это безопасно в пик пандемии? Может быть, люди уже болеют, а сейчас они соберутся в вакцинационных пунктах.
— Общество очень сильно обижено на власть за принуждение к вакцинации и усиленную пропаганду даже тогда, когда лонгитюдных исследований не было. Если принуждение будет усилено — масштаб недовольства будет сопоставим с пенсионной реформой. Нынешние темпы заболеваемости — это еще и последствия лукавой вакцинации (покупка поддельных сертификатов), которую губернаторы не особенно-то пресекали. Ведь это работало на благостную статистику и отчеты наверх. Главная проблема антиковидной политики сейчас: не уменьшается процент тех, кто не готов вакцинироваться. Губернаторы эту проблему решить не в состоянии.
По мнению Рафаэля Яппарова причины, по которым люди отказываются от вакцинации могут быть самыми разными, но, наблюдая за ситуацией вокруг, люди рано или поздно осознают важность прививки:
— Есть разные точки зрения, есть категорические антипрививочники, есть люди, которые не уверены в качестве нашей медицины, в качестве производимых препаратов, есть люди, которые не верят в нашу науку. Может быть, часть людей привилась бы импортными вакцинами, но, к сожалению, у нас нет возможности такой. Когда о чем-то слишком много говорят, люди ищут какой-то подвох. Сейчас перелом происходит, и я думаю, что он все-таки произойдет в умах многих антипрививочников.
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