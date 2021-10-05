В Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает Минздрав республики.
От инфекции умерли двое мужчин 1950 и 1953 годов рождения, три женщины 1940, 1951 и 1966 годов рождения.
Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
По состоянию на 5 октября в республике зарегистрировано 770 случаев смерти от коронавируса.
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 27 401 случай COVID-19.
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