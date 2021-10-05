Голикова назвала Татарстан в числе регионов-антилидеров по вакцинации от COVID-19

Татарстан оказался в числе регионов-антилидеров по показателям вакцинации. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Также в числе регионов, показывающих неутешительные темпы вакцинации: Дагестан, Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский край, Новосибирская область и Татарстан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лидеры по показателю первичной вакцинации — Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Московская область, город Москва, Республика Тыва и Белгородская область, передает ТАСС.

В России полностью привились от коронавируса более 42 млн человек. Для формирования коллективного иммунитета в стране необходимо привить еще 35,9 млн россиян.



Согласно последним данным, в республике прививку от коронавируса сделали 1 092 087 человек. За сутки прирост составил 3 200 человек. 953 968 человек получили вторую дозу препарата. В субботу премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что план по вакцинации в регионе выполнен на 44,5%.



Татьяна Леухина