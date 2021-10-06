В Набережных Челнах рассказали о беременных с коронавирусом

В Набережночелнинской инфекционной больнице рассказали о беременных с коронавирусом. За год сюда поступило 267 будущих мам.

Сейчас в больнице лечатся 18 беременных. Никто из них не привит. Одна из пациенток при 8%-ном поражении легких на сроке 14 недель не планирует прививаться даже после перенесенного заболевания.

«Мы с мужем против вакцинации. Боимся последствий», — говорит она.

При этом Минздрав России уже сообщал, что коронавирус снижает возможность забеременеть. Перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин после 37 лет.

Ольга Шагиева