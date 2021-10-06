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В Набережных Челнах рассказали о беременных с коронавирусом

08:28, 06.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Набережных Челнах рассказали о беременных с коронавирусом
Фото: kzn.ru

В Набережночелнинской инфекционной больнице рассказали о беременных с коронавирусом. За год сюда поступило 267 будущих мам.

Сейчас в больнице лечатся 18 беременных. Никто из них не привит. Одна из пациенток при 8%-ном поражении легких на сроке 14 недель не планирует прививаться даже после перенесенного заболевания.

«Мы с мужем против вакцинации. Боимся последствий», — говорит она.

При этом Минздрав России уже сообщал, что коронавирус снижает возможность забеременеть. Перенесенная в тяжелой форме инфекция приводит к снижению овариального резерва у женщин после 37 лет.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:50
    Разумная женщина, здоровья ей и её ребёнку! И хватит уже ковидостерить, посмотрите на проблему трезвым неподкупным взглядом.
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