Антон Силуанов ушел на самоизоляцию
Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видео-конференц-связи.
Судя по всему, у главы Минфина подтвержденный коронавирус. Матвиенко пожелала Силуанову поправиться как можно скорее, пишет «РИА Новости».
Ранее на двухнедельную самоизоляцию уходил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что это связано с тем, что в его окружении заболели коронавирусом сразу десятки человек.
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