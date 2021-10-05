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Антон Силуанов ушел на самоизоляцию

11:15, 05.10.2021 1
Антон Силуанов ушел на самоизоляцию
Фото: kremlin.ru

Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видео-конференц-связи.

Судя по всему, у главы Минфина подтвержденный коронавирус. Матвиенко пожелала Силуанову поправиться как можно скорее, пишет «РИА Новости».

Ранее на двухнедельную самоизоляцию уходил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что это связано с тем, что в его окружении заболели коронавирусом сразу десятки человек.

Ольга Шагиева
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:10
    Все бы они,птенцы гнезда гайдарова,самоизолировались! - А ещё лучше,если бы закон им в изоляции помог за их подвиги в делах приватизации,уничтожении целых отраслей и создании невесть чего вместо них.
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