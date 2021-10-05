В 11 регионах России могут ужесточить ограничения вплоть до локдаунов

Власти рассматривают варианты введения жестких ограничений вплоть до региональных локдаунов, ввода QR-кодов в 11 регионах России. Об этом пишет «Главмедиа» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

В основном жесткие ограничения грозят регионам из Центрального федерального округа и Южного федерального округа. В регионах эпидемиологическая ситуация в условиях «четвертой волны» тяжелая и грозит ухудшением.

Чиновник уверен, что ограничений можно избежать, если россияне будут вакцинироваться от коронавируса и соблюдать меры предосторожности, однако «многие не понимают серьезности эпидемиологической угрозы».

Ранее, несмотря на рост числа летальных исходов, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России вводить локдаун не будут.





Ольга Шагиева