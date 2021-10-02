В Минздраве Италии заявили о возможности вакцинированным «Спутником V» получить дозу другой вакцины

Экспертный совет при Минздраве Италии высказался в пользу ревакцинации дополнительной дозой другого препарата местных жителей, получивших китайскую или российскую вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава управления по предупреждению заболеваний Минздрава Италии Джованни Рецца.

В конце сентября итальянские власти пообещали рассмотреть возможность включения привитых российской вакциной «Спутник V» в местную систему COVID-паспортов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рецца отметил, что «существует необходимость в постановлении регулирующего органа».

«Спутник V» в отличие от китайского «Синовака» еще не признан ВОЗ. Поэтому возникают вопросы с регулированием.

— Но агентства обычно признают такие вакцины, когда у них появляются все гарантии и результаты проверок. Такие процедуры требуют времени, но этот аспект находится на оценочной стадии, — передает «РИА Новости».

«Спутником V» вакцинировались, в частности, некоторые итальянцы, живущие близ республики Сан-Марино, окруженной со всех сторон итальянской территорией. Представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли сообщал о 100-процентной эффективности российского препарата.

Татьяна Леухина