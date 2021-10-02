Вирусолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 улучшением диагностики

Рост числа случаев COVID-19 может объясняться в том числе улучшением диагностики заболевания. Об этом заявил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

— Значительное увеличение больных можно объяснить тем, что сейчас резко увеличилось число обследований специфическими методами диагностики, — передает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Эксперты ранее прогнозировали рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения россиян из отпусков и начала учебы.

Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не будут объявлять локдаун, несмотря на увеличение числа заболевших.

За минувшие сутки в России выявили 24 522 новых случая коронавируса. Число зараженных выросло до 7 535 548 человек.



Татьяна Леухина