Вирусолог объяснил рост заболеваемости COVID-19 улучшением диагностики
Рост числа случаев COVID-19 может объясняться в том числе улучшением диагностики заболевания. Об этом заявил руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
— Значительное увеличение больных можно объяснить тем, что сейчас резко увеличилось число обследований специфическими методами диагностики, — передает RT.
Эксперты ранее прогнозировали рост заболеваемости COVID-19 из-за возвращения россиян из отпусков и начала учебы.
Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не будут объявлять локдаун, несмотря на увеличение числа заболевших.
За минувшие сутки в России выявили 24 522 новых случая коронавируса. Число зараженных выросло до 7 535 548 человек.
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