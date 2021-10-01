В Набережных Челнах от коронавируса ревакцинировалась 91-летняя ветеран

В Набережных Челнах от коронавируса ревакцинировалась 91-летняя ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Лидия Красноперова. Об этом рассказали в исполкоме города.

Она рассказала, что решение о вакцинации приняла сама и убедила сына, что «только так можно победить заразу». Для ревакцинации она выбрала препарат «Спутник V», так как хорошо перенесла прививку в прошлый раз.

Ранее в горздраве Набережных Челнов рассказали о пациентах ковидных госпиталей. Большую их часть составляют те, кто не делал прививку от коронавируса. Полное прохождение курса вакцинации против COVID-19 дает эффект — таких лиц в реанимационных отделениях больниц автограда нет.

Ольга Шагиева