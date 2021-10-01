В Татарстане от коронавируса скончались еще две женщины и мужчина
В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса, сообщает Минздрав республики.
От инфекции скончались две женщины 1942, 1955 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Всего в республике подтвержден 751 летальный случай.
Вчера в Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19.
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