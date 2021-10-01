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В Татарстане от коронавируса скончались еще две женщины и мужчина

18:18, 01.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса скончались еще две женщины и мужчина
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

От инфекции скончались две женщины 1942, 1955 годов рождения и мужчина 1959 года рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в республике подтвержден 751 летальный случай.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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