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С 1 сентября в Татарстане со школьных фильтров отправили по домам более 9 тыс. детей

13:24, 01.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
С 1 сентября в Татарстане со школьных фильтров отправили по домам более 9 тыс. детей
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала учебного года с входных фильтров в школах отправили по домам 9 016 детей. За минувшие сутки число детей с симптомами ОРВИ, не допущенных до уроков, составило 359, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Отстраняют от работы на утреннем фильтре и учителей. За минувшие сутки до занятий не допустили 33 педагога, а в общей сложности с 1 сентября — 261.

Кроме того, на сегодняшний день на разобщении находятся 26 классов в десяти школах Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в образовательных учреждениях. Он призвал всеми силами избежать перехода на дистант.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане становится очень напряженной и вызывает все большее беспокойство. Рост числа заболевших фиксируется в течение последних четырех недель. Подробнее о том, что сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора по РТ, — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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