С 1 сентября в Татарстане со школьных фильтров отправили по домам более 9 тыс. детей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала учебного года с входных фильтров в школах отправили по домам 9 016 детей. За минувшие сутки число детей с симптомами ОРВИ, не допущенных до уроков, составило 359, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

Отстраняют от работы на утреннем фильтре и учителей. За минувшие сутки до занятий не допустили 33 педагога, а в общей сложности с 1 сентября — 261.

Кроме того, на сегодняшний день на разобщении находятся 26 классов в десяти школах Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в образовательных учреждениях. Он призвал всеми силами избежать перехода на дистант.



Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане становится очень напряженной и вызывает все большее беспокойство. Рост числа заболевших фиксируется в течение последних четырех недель. Подробнее о том, что сообщили сегодня в Управлении Роспотребнадзора по РТ, — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина