Главное о коронавирусе на 17 августа: сожжение вакцин, главу Минздрава Шри-Ланки уволили за колдовство

В Татарстане подтвердились сразу 6 смертей от COVID-19

В Татарстане за последние сутки выявили 46 новых случаев COVID-19. Всего на 16 августа в республике зарегистрирован 24 781 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 845 человек, в том числе 46 за минувшие сутки. Умерли 656 человек.

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Умерли три женщины 1938, 1943, 1952 годов рождения и трое мужчин 1939, 1949, 1954 годов рождения. За весь период в республике от COVID-19 скончались 656 человек.

В Татарстане от коронавируса за минувшие сутки привились 4 052 человека. Всего в республике прививку от COVID-19 сделали 921 827 человек. Второй компонент препарата от COVID-19 получили 741 702 татарстанца.



В Татарстане вырос спрос на круизы. В текущем году количество судозаходов в Казань выросло на 23% по отношению к 2019 году и на 105% по сравнению с пандемийным 2020-м, когда период навигации пришлось сократить из-за коронавируса. Жители республики стали интересоваться круизами на 25—30% чаще, чем в 2019 году.



Титов предложил завезти в Россию иностранные вакцины от COVID-19

За последние сутки в России выявили 20 958 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 407 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 642 559 человек, а выздоровевших — до 5 918 324.



За сутки болезнь унесла жизни 805 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 172 110 человек.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против дельта-штамма COVID-19 для сделавших прививку Pfizer. Какая эффективность Pfizer против дельта-штамма, до сих пор неизвестно. Есть предположения, что она снижается до 40%, пояснил ученый.

В российских школах учебный год начнется в традиционном формате. Об этом объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. С каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде. Обязательной вакцинации учителей не будет, уточнил он.



Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил разрешить применение иностранных вакцин от COVID-19 в стране. По его мнению, у россиян должно быть право выбора. То, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не получила сертификат ВОЗ, не должно быть препятствием для разрешения в стране зарубежных препаратов.

Полицейские обнаружили в селе Павлодар Тамбовской области недалеко от фельдшерско-акушерского пункта сожженные на костре 32 ампулы вакцины от коронавируса. По данному факту начата проверка. По версии следствия, неизвестные путем сжигания пытались скрыть улики преступления.

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Также увеличится число регулярных перелетов в Венгрию, Египет, Кипр, Киргизию и Таджикистан.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации медработников. Ордена, медали и почетные звания получили более 250 сотрудников медучреждений.

Медицинскому персоналу, обеспечивающему массовую вакцинацию населения от коронавируса, предложили выплатить премию по итогам 2021 года в размере двух должностных окладов. Член Общественной палаты Султан Хамзаев считает, что такие выплаты должны получить медработники, которые участвовали в прививочной кампании не менее четырех месяцев. Свою инициативу он направил главе Минздрава России Михаилу Мурашко.

В России модернизированную вакцину «ЭпиВакКорона-Н» планируется зарегистрировать в течение августа. Отличие от препарата «ЭпиВакКорона» состоит в том, что он будет производиться по усовершенствованной схеме, которая позволит увеличить количество получаемых доз, рассказал директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов «Известиям».

Некоторые люди болеют COVID-19 до десяти раз за год, заявил главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе в интервью радио Sputnik. Обычно повторное заболевание будет протекать легче, но только в том случае, если человек «подцепил» один и тот же штамм коронавируса. Ухудшение состояния возможно при заболевании новым штаммом COVID-19.

Глава Минздрава Шри-Ланки ушла с поста из-за «колдовства»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 207 867 008 человек, 4 371 589 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (36 888 978). На второй строчке — Индия (32 250 679), на третьей — Бразилия (20 378 570), на четвертой — Россия (6 531 585, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 479 066).



Больше всего смертей зафиксировано в США (622 321). За ними следуют Бразилия (569 492), Индия (432 079), Мексика (248 652), Перу (197 487) и Россия (168 384, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Правительство Японии решило продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за COVID-19 и расширило действие ограничений еще на несколько префектур. С 20 августа режим ЧС в стране будет действовать в 13 префектурах, включая Токио, а режим усиленных мер — в 16 префектурах.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса снял с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи за использование колдовства и «волшебных зелий» для борьбы с распространением коронавируса. В январе она публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье». Но после этого она попала в реанимацию с COVID-19. Позже выяснилось, что министр также вылила в реку горшок со «святой водой» после того, как ее убедили, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в Шри-Ланке.

РНК-вакцины компаний Pfizer и Moderna предотвратили около 53% и 85% заражений дельта-штаммом коронавируса в Катаре. К такому выводу пришли медики, которые проследили за распространением вируса в стране.

Чехия решила исключить Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19. Страна больше не будет числиться в этом перечне со следующего понедельника, 23 августа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить $7,7 млрд на борьбу с опасными штаммами коронавируса, в частности с вариантом «дельта». Эти средства организация хочет направить на расширение тестирования на COVID-19, улучшение эпидемиологического наблюдения в целях выявления новых особо опасных штаммов, а также на обеспечение больниц кислородом, а работников здравоохранения — персональными защитными средствами.

Администрация США планирует рекомендовать американцам третью, бустерную дозу прививки от COVID-19 спустя восемь месяцев после прохождения вакцинации двумя компонентами. Ревакцинацию рекомендуют пройти прежде всего работникам сферы здравоохранения и постояльцам домов престарелых, выяснила газета The New York Times.

Татьяна Леухина