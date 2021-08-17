Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Чехия решила исключить Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19. Страна перестанет числиться в этом перечне со следующего понедельника, 23 августа.

Помимо России из чешского списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Тунис, Индия и некоторые другие государства. Одновременно с этим список пополнился Бразилией, Колумбией, Мозамбиком, Непалом, Парагваем, Перу и Танзанией.

Россия попала в чешский список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом 1 июля, напомнили в ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Чехией с 24 июля. С этой же даты россияне получили возможность летать во Францию.

Татьяна Демина