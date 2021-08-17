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Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19

03:26, 17.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

Чехия решила исключить Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19. Страна перестанет числиться в этом перечне со следующего понедельника, 23 августа.

Помимо России из чешского списка стран с экстремальным риском заражения коронавирусом исключены Тунис, Индия и некоторые другие государства. Одновременно с этим список пополнился Бразилией, Колумбией, Мозамбиком, Непалом, Парагваем, Перу и Танзанией.

Россия попала в чешский список стран с экстремальным риском заражения коронавирусом 1 июля, напомнили в ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Чехией с 24 июля. С этой же даты россияне получили возможность летать во Францию.

Татьяна Демина
Общество
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