Россия с 27 августа увеличит число рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Чехию и Южную Корею, а также увеличивает число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщается в telegram-канале RT.

Ограничение авиасообщения с Танзанией продлили до 2 сентября из-за сложной эпидемиологической обстановки в этой стране.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, с 27 августа будет увеличено число регулярных авиарейсов между Россией и Венгрией, Кипром, Киргизией и Таджикистаном.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому гражданам Бахрейна, Доминиканы и Молдавии разрешили въезжать в Россию.

Татьяна Леухина