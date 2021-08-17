В Татарстане вырос спрос на круизы

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане вырос спрос на круизы. По сравнению с 2019 годом жители республики стали интересоваться ими на 25—30% чаще.

В этом году количество судозаходов в Казань выросло на 23% по отношению к 2019 году и на 105% по сравнению с пандемийным 2020-м, когда период навигации пришлось сократить из-за коронавируса, пишет РБК со ссылкой на судоходную компанию «Водоходъ».



В круизы из столицы Татарстана нередко отправляются москвичи, рассказал директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. Туристы из Казани в свою очередь могут выезжать в них из Москвы, Санкт-Петербурга, и т. д.



Фото: Олег Тихонов (архив)

В мае исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказывала, что в стране в 2021 году спрос на речные круизы увеличился на 50—60% по сравнению с прошлогодними показателями. Причем если до 2020 года в них в основном отправлялись туристы пожилого возраста, то сейчас к ним появился интерес у молодых.

Татьяна Демина