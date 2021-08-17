Гинцбург рассказал об эффективности комбинации вакцин «Спутник Лайт» и Pfizer против дельта-штамма

Вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента повышает уровень защиты против дельта-штамма COVID-19 для сделавших прививку Pfizer. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Шаг РФПИ по предложению бустировать вакцину Pfizer «Спутником Лайт» вполне логичен, чтобы те, кто был привит Pfizer, были в результате бустирования эффективно защищены более широким спектром антител, который у них будет образовываться, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Какая эффективность Pfizer против дельта-штамма, до сих пор неизвестно. Есть предположения, что она снижается до 40%.

В РФПИ ранее сообщали, что эффективность «Спутника V» против дельта-штамма составила 83,1%. Фонд предложил Pfizer использовать вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации на прошлой неделе.

Татьяна Леухина