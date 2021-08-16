В российских школах учебный год начнется в традиционном формате

В российских школах учебный год начнется в традиционном формате. Об этом объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

С каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде, регионы держат этот вопрос на контроле, говорится в telegram-канале Минпросвещения России.

Кроме того, в ведомстве исключили обязательную вакцинацию учителей от COVID-19. Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от нее в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования.



В начале августа замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщала, что в школах республики меры профилактики продлили до 1 января 2022 года. Работа учебных заведений будет организована по прежнему формату: утренние фильтры, максимальное закрепление классов, разграничение перемен, профилактика, маски для персонала, санитайзеры, уборка, вакцинация сотрудников (учителей и остальных).

