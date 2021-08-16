Бизнес-омбудсмен предложил разрешить в России иностранные вакцины от COVID-19, сертифицированные ВОЗ

Фото: Максим Платонов (архив)

Россияне должны получить доступ к любой из сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от COVID-19. У них должна быть возможность выбора препарата для вакцинации, считает бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

«Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин», — заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. То, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не получила сертификат ВОЗ, не должно быть препятствием для разрешения в стране зарубежных препаратов, убежден Титов.

По его словам, в России на многих предприятиях от COVID-19 вакцинировалось уже большая часть работников, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, россиянам на сегодняшний день доступны четыре отечественные вакцины от коронавируса. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Татьяна Демина