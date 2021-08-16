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Бизнес-омбудсмен предложил разрешить в России иностранные вакцины от COVID-19, сертифицированные ВОЗ

17:02, 16.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Бизнес-омбудсмен предложил разрешить в России иностранные вакцины от COVID-19, сертифицированные ВОЗ
Фото: Максим Платонов (архив)

Россияне должны получить доступ к любой из сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от COVID-19. У них должна быть возможность выбора препарата для вакцинации, считает бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

«Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин», — заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей. То, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не получила сертификат ВОЗ, не должно быть препятствием для разрешения в стране зарубежных препаратов, убежден Титов.

По его словам, в России на многих предприятиях от COVID-19 вакцинировалось уже большая часть работников, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, россиянам на сегодняшний день доступны четыре отечественные вакцины от коронавируса. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
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