В Общественной палате предложили премировать медработников, проводящих вакцинацию от COVID-19

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил выплатить премию медицинскому персоналу, обеспечивающему массовую вакцинацию населения от коронавируса. Об этом пишет RT.

Премию предлагается выплатить по итогам 2021 года в размере двух должностных окладов. Выплату должны получить медработники, которые участвовали в прививочной кампании не менее четырех месяцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как отметил Хамзаев в своем обращении к главе Минздрава России Михаилу Мурашко, в 2021 году на средний и младший медицинский персонал легла колоссальная нагрузка, связанная с началом массовой вакцинации.

По данным на 16 августа, в Татарстане за минувшие сутки от коронавируса привились 4 052 человека. Общее число жителей республики, привитых от инфекции, достигло 921 827 человек. Второй компонент препарата от COVID-19 получили 741 702 татарстанца.

Татьяна Леухина