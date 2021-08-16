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В Татарстане от коронавируса умерли еще 6 человек

18:58, 16.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще 6 человек
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Умерли три женщины 1938, 1943, 1952 годов рождения и трое мужчин 1939, 1949, 1954 годов рождения.

Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.

Всего по состоянию на 16 августа в республике зарегистрировано 656 случаев смерти от коронавируса.

По последним данным, в Татарстане общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 24 735. Вылечились 21 799 жителей республики.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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