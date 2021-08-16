В Татарстане от коронавируса умерли еще 6 человек
В Татарстане подтвердились еще шесть случаев смерти от COVID-19. Умерли три женщины 1938, 1943, 1952 годов рождения и трое мужчин 1939, 1949, 1954 годов рождения.
Вирус в организмах умерших идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в Минздраве Татарстана.
Всего по состоянию на 16 августа в республике зарегистрировано 656 случаев смерти от коронавируса.
По последним данным, в Татарстане общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 24 735. Вылечились 21 799 жителей республики.
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