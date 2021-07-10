Состояние певицы МакSим улучшилось

Представитель певицы МакSим сообщила, что состояние певицы улучшилось.

«Марине действительно стало лучше», — приводит RT слова представителя.



Подробности пока не уточняются. Ранее представитель сообщала, что планов по выводу певицы с ИВЛ пока нет, состояние МакSим пока остается неизменным.

Фото: vk.com/maksimofficial

Самочувствие Макsим ухудшилось накануне концерта в Казани в честь Дня России. На сцену она вышла с температурой 39 градусов. При этом тесты на коронавирус певицы дали отрицательный результат. В конце июня у певицы диагностировали 75-процентное поражение легких. Ее перевели в группу КТ–4, к которой относят COVID-пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

СМИ сообщали, что состояние МакSим ухудшилось и ее перевели на ЭКМО (метод искусственного насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности), поскольку аппарат ИВЛ не справляется, однако Богушевская это опровергла.

Маргарита Головатенко