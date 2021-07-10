В Москве за день почти закончилась новая партия вакцины «КовиВак»

В Москве сегодня тысячи людей привились вакциной от COVID-19. Препарат только в субботу привезли в 14 павильонов «Здоровая Москва», к вечеру запасы вакцины вновь подходят к концу.

В каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата. Предыдущую партию «КовиВака» доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, препарат закончился за три дня, отмечает «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

Перебои с поставками «КовиВака» начались в июне. Начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков посоветовал татарстанцам, желающих сделать прививку от COVID-19 «КовиВаком» звонить в поликлиники и вставать в листы ожидания. Он заметил, что этот препарат приходит в республику ограниченными партиями и как только он поступает, его получают граждане из листа ожидания.

