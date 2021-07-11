Ученые рассказали, как долго у переболевших COVID-19 остаются симптомы болезни
У 10% переболевших коронавирусом в течение полугода с момента заражения наблюдаются симптомы заболевания, такие как кашель и одышка. Об этом пишет газета Straits Times со ссылкой на исследование Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) Сингапура.
Согласно исследованию, у переболевшего человека долгое время были постоянная усталость, головокружение и бессонница. Ученые выяснили, что несмотря на то, что COVID-19 воздействует в основном на легкие, он также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Пока исследователи не выяснили причину, по которой симптомы заболевания сохраняются и после выздоровления.
В начале июня россияне, переболевшие COVID-19, попросили Минздрав России разработать стандарт по лечению пациентов с постковидным синдромом.
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что сейчас власти выделили серьезные средства на создание системы реабилитации после COVID-19.
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