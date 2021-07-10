В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились пять случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции скончались две женщины 1948 и 1950 года рождения, трое мужчин 1945, 1948 и 1953 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период пандемии в Татарстане от COVID-19 умерли 565 человек.

В республике за минувшие сутки выявили 48 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 22 854. Вчера в Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19.

Татьяна Леухина