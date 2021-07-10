В Ростовской области приостановили проведения мероприятий из-за COVID-19

Власти Ростовской области ввели ограничения в рамках борьбы с коронавирусом. Новые правила утвердил в субботу, 10 июля, губернатор области Василий Голубев.



Согласно правилам, в Ростовской области приостанавливается проведение массовых развлекательных, культурных и зрелищных мероприятий. Разрешены политические мероприятия согласно ФЗ «О выборах», но в них количество участников не должно быть более 100 человек.

Запрещаются физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей. Исключение — «Ростов-Арена», заполнение зала не должно превышать 50%. То же касается заполняемости помещений при проведении музыкальных и театральных выступлений.

В зданиях торгово-развлекательных центров остановлена деятельность объектов для развлечения и досуга, это не касается аквапарков и кинотеатров. Там введены ограничения по количеству посетителей. В заведениях общественного питания разрешено обслуживание не более четырех посетителей за одним столом, это не касается близких родственников.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в связи с эпидемиологической обстановкой работу заведений общепита в ночное время запретили Волгоградская, Курская и Оренбургская области.

Маргарита Головатенко