Собянин: Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу

В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости — столица преодолела пиковые значения по COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».



«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе Собянин сообщил, что текущая эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому пока можно воздержаться от введения новых ограничений и восстановить работу объектов, расположенных на открытом воздухе.

По просьбе представителей общепита до 1 августа включительно в Москве разрешается обслуживание посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов. Разрешение поддержит рестораны и туристическую отрасль, а еще москвичей, «которые пока не успели завершить вакцинацию».

Маргарита Головатенко