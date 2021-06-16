Главное о коронавирусе на 16 июня: МакSим в больнице после концерта в Казани, в Израиле отменили ношение масок
Минздрав: 2,6 тысячи татарстанцев умерли от осложнений коронавируса
- Певица МакSим, которая 12 июня выступила в центре Казани на Дне России, госпитализирована с 40% поражением легких. Ухудшение самочувствия артистка почувствовала накануне концерта в столице Татарстана, на сцену она вышла с температурой 39 градусов. Перед выступлением в Казани певица сделала тест на коронавирус, он показал отсутствие вируса в организме. После выступления самочувствие МакSим ухудшилось, однако тест на COVID-19 вновь оказался отрицательным. Врачи утверждают, что у артистки пневмония.
- В Татарстане от ковид-ассоциированных осложнений скончались около 2,6 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. COVID-19 не идентифицирован у них после смерти, но по клиническим симптомам ясно, что они умирали от осложнений — инфаркта, инсульта, тромбоэмболии.
- В Татарстане не планируют введения новых «ковидных» ограничений. При этом власти исходят из того, что на стабильность ситуации напрямую влияет темп вакцинации.
В Москве новая разновидность коронавируса на основе индийского штамма
- Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, в Кремле ими недовольны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что вакцинация должна оставаться добровольной: «Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас».
- Математики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на середину июня. По прогнозу число активных больных в июле составит 580 тысяч, что выше пиковых значений января. При этом число новых случаев в январе было около 29 тысяч.
- Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране и принятия решения о возможности возобновления авиасообщения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Визит состоится уже на этой неделе. После этого будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг.
- Эксперты считают, что июньский рост заболеваемости коронавирусом связан с проникновением в Россию индийского штамма COVID-19. По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2 в мае индийский штамм составлял 52% из всех полученных образцов, а уже в июне составил больше 90%.
- Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре изучают эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма коронавируса. Предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта COVID-19.
- Ученые обнаружили в Москве новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом. Уже ведутся исследования эффективности в отношении него российской вакцины «Спутник V», заявил Александр Гинцбург.
- Глава Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом, несмотря на то, что в феврале он сделал прививку вакциной «Спутник V». Его состояние оценивается как удовлетворительное. По словам главы Коми, после вакцинации у него сформировался достаточно высокий титр антител, и если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения заболевание протекало бы в очень тяжелой форме. Это же заявил и главврач инфекционной больницы московского поселка Коммунарка Денис Проценко. Он заметил, что вакцинация не способна защитить человека от вируса на 100%, но в случае заражения поможет легче пережить болезнь.
- В Кемеровской области заполняемость кинотеатров театров, спорткомплексов и прочих досуговых центров из-за коронавируса снижают на 50%. Также в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима.
- В Москве количество больных коронавирусом в тяжелой форме за последние дни увеличилось на 70%, заявил мэр Сергей Собянин. Количество заражений в столице выросло на 80%.
- В Омской области Роспотребнадзор предлагает запретить выпускные балы. Решение обещают принять сегодня во второй половине дня.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о риске новых волн коронавируса из-за мутаций вируса. Эксперт выразил мнение, что мутировавший вирус может заражать людей повторно. Он заявил, что пока «не будет ответа от граждан», общество будет переживать «четвертую, пятую, шестую и так далее» волны коронавирусной инфекции.
- Количество коек для больных коронавирусом увеличивают в Ярославской области. Сегодня в регионе действует 945 коек, из которых около 200 ввели с начала июня. Минздрав планирует продолжать открывать новые койки для больных.
- В коронавирусных госпиталях Сочи увеличили количество коек. В Сочи начали работать еще два мобильных комплекса вакцинации от COVID-19
В Израиле отменили последнюю серьезную ограничительную меру — ношение масок
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 176 646 799 человек, 3 822 793 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 486 093). На второй строчке — Индия (29 633 105), на третьей — Бразилия (17 533 221), на четвертой — Франция (5 806 255), на пятой — Турция (5 342 028). Россия занимает шестое место (5 176 051, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (600 285). За ними следуют Бразилия (490 696), Индия (379 573), Мексика (230 428) и Великобритания (128 181).
- В Израиле привито от коронавируса более 76% всего взрослого населения. Власти смогли отменить последнюю серьезную ограничительную меру — обязательное ношение масок в помещениях.
- Ученые Йельского университета обнаружили неожиданный способ защиты от COVID-19. Ученые считают, что простуда может защитить человека от коронавируса. Провоцирующий простуду вирус запускает иммунный ответ, который может предотвратить заражение SARS-CoV-2.
- Проведенное в США исследование образцов крови выявило, что первые случаи заражения коронавирусом в США произошли в декабре 2019 года. Ученые выявили антитела против SARS-CoV-2 у представителей Иллинойса, Массачусетса, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсина.
- Минздрав Словении объявил об окончании эпидемии COVID-19 в стране со среды, однако вакцинация населения и действие некоторых ограничительных мер будут продолжены. В двухмиллионной стране за последние сутки выявлено всего 112 заболевших, скончались два пациента.
- Германия сообщила о существенном снижении ежедневного числа заболевших. Число новых случаев за семь дней на 100 000 населения упало до 13,2; неделю назад их было 15,5. Репродукция вируса снизилась с 0,77 до 0,72.
- Власти Италии разрешили смешивать вакцины от коронавируса. Итальянское агентство по лекарствам одобрило сочетание вакцин против коронавируса для прививания лиц младше 60 лет.
- Пандемия коронавируса спровоцировала ухудшение зрения у детей по всему миру, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Проблемы со зрением были вызваны карантинными мерами, введенными властями многих стран, и переводом школьников на дистанционное обучение. По данным ВОЗ, основной причиной роста числа случаев миопии у детей является недостаток солнечного света, так как дети были вынуждены учиться из дома и их не пускали в парки.
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