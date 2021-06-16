Главврач Коммунарки: вакцинация не способна защитить на 100%, но поможет легче перенести болезнь

Фото: Максим Платонов (архив)

Главврач инфекционной больницы московского поселка Коммунарка Денис Проценко заявил, что вакцинация не способна защитить человека от вируса на 100%, но в случае заражения поможет легче пережить болезнь.

Специалист обратил внимание, что прививка делается для того, чтобы подготовить человеческий организм к столкновению с вирусом, а не для предотвращения инфекции.

Проценко рассказал, что в Коммунарке на сегодняшний день лечатся два пациента, которые заразились коронавирусом после вакцинации. Болезнь протекает не в тяжелой форме, уточнил он.

Всего в Коммунарке за полтора года зарегистрировали 32 тыс. ПЦР-подтвержденных пациентов, рассказал Проценко в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в стране оставляют желать лучшего, в Кремле ими недовольны. «Вакцинация добровольная, это вопрос абсолютной сознательности и разумности всех нас», — отметил он.



Татьяна Демина