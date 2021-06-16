Ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на середину июня

Ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на середину июня.

По подсчетам математиков Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), число активных больных в июле составит 580 тысяч, что выше пиковых значений января. При этом число новых случаев в январе было около 29 тысяч.

К середине июля число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может составить 20 тыс. К августу, по прогнозам математиков, суточное число заболевших будет составлять половину от пиковых значений, пишут «Известия».

Эксперты считают, что июньский рост заболеваемости коронавирусом связан с проникновением в Россию индийского штамма COVID-19. По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, в мае индийский штамм составлял 52% из всех полученных образцов, а уже в июне составил больше 90%.

Ольга Плешкова