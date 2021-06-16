Ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на середину июня
Ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в России на середину июня.
По подсчетам математиков Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), число активных больных в июле составит 580 тысяч, что выше пиковых значений января. При этом число новых случаев в январе было около 29 тысяч.
К середине июля число новых случаев заражения COVID-19 в сутки может составить 20 тыс. К августу, по прогнозам математиков, суточное число заболевших будет составлять половину от пиковых значений, пишут «Известия».
Эксперты считают, что июньский рост заболеваемости коронавирусом связан с проникновением в Россию индийского штамма COVID-19. По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2, в мае индийский штамм составлял 52% из всех полученных образцов, а уже в июне составил больше 90%.
комментарии
Именно Бог создает условия для совершенствования души каждого из нас - и после данных Им уроков определяет, кто чего заслуживает…
Бог создает все больше и больше мутаций коронавирусов, против которых вакцины, созданные людьми, не работают… Между Богом и врачами идет своего рода борьба… И кто победит?
Микробы, вирусы и прочие подобные паразиты поражают преимущественно уже потенциально больной, то есть, ослабленный, уязвимый организм. Поэтому более глубинная причина болезней может заключаться, например, в загрязнении организма дурными энергиями и солями мочевой кислоты — что является результатом питания телами убиваемых животных…
…Одним из факторов, разрушающих здоровье, могут быть — собственные вредоносные пристрастия — к курению, алкоголю и т.п.
И кто же в этом виноват?
… Или причиной может служить жизнь в собственных грубых, разрушающих организм эмоциональных состояниях…
Или — тесное общение с энергетически грубыми людьми…
Бог учит нас, что Путь к Нему лежит через развитие ЛЮБВИ и ПОКОЯ (например, через йогу и медитации, а поза "Крокодил" поможет в снятии нервозности)!
… Сколь часто можно наблюдать, как человек заболевает “на нервной почве” — когда он поддаётся ненужной именно эмоциональной вовлечённости в какую-то сложную ситуацию и входит в состояние отрицательно-эмоционального стресса!
Такие отрицательные эмоции, как страх, раздражение, тревога, гнев, да и просто внутренняя суета — во многих случаях вызывают потери энергетического потенциала организмом и приводят к состоянию уязвимости.
В медицине существует направление, называемое психосоматикой. Основная его концепция, основанная на доказанных фактах, состоит именно в том, что соматические (то есть, телесные) болезни могут иметь “нервное” (если глубже, то, как мы видим, — этическое) происхождение.
Но в целом данное направление не получило всеобщего признания, поскольку в психосоматике отсутствовала полноценная общая теоретическая база, объясняющая происхождение именно всех, а не лишь нескольких болезней.
И это и понятно: ведь психосоматика создавалась как атеистическое направление мысли…
Бог постоянно пытается направлять нас на истинный Путь, подчас применяя болевые приёмы — когда мы ведём себя неправильно, —
Вот это и есть та самая недостававшая основная часть теоретической базы психосоматики!