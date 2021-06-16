В 90% исследованных образцов коронавируса в России выявили индийский штамм

Эксперты считают, что июньский рост заболеваемости коронавирусом связан с проникновением в Россию индийского штамма COVID-19. По данным открытого российского консорциума по секвенированию геномов SARS-CoV-2 в мае индийский штамм составлял 52% из всех полученных образцов, а уже в июне составил больше 90%.

Заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН Георгий Базыкин заявил, что этот вируса распространяется крайне быстро.

«Я думаю, что тот рост заболеваемости, который мы сейчас наблюдаем, отчасти связан с распространением этого варианта, а также варианта «Альфа» (британский штамм, — прим.ред.)», —цитируют эксперта «Известия»

Высокую контагиозность подтверждают и данные международного портала Nextstrain.org. Согласно этим данным, значительную долю распространения из всех опасных мутантных вариантов занимает индийский штамм.



Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса в России.



Ольга Плешкова