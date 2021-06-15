В России изучают эффективность «Спутника V» против «московского» штамма COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре изучают эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма коронавируса. Предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта COVID-19, передает его слова «РИА Новости».
Недавно Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса в России. Он предположил, что резкий рост заболеваемости в столице может быть связан с возникновением «чисто московских» разновидностей нового коронавируса.
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