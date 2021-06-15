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В России изучают эффективность «Спутника V» против «московского» штамма COVID-19

14:20, 15.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России изучают эффективность «Спутника V» против «московского» штамма COVID-19
Фото: Максим Платонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре изучают эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма коронавируса. Предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта COVID-19, передает его слова «РИА Новости».

Недавно Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса в России. Он предположил, что резкий рост заболеваемости в столице может быть связан с возникновением «чисто московских» разновидностей нового коронавируса.

фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре рассказали, кто главные переносчики новых штаммов COVID-19 — это молодые люди, которые легче переносят COVID-19 при заражении новыми штаммами коронавируса.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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