В России изучают эффективность «Спутника V» против «московского» штамма COVID-19

Фото: Максим Платонов

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в центре изучают эффективность вакцины «Спутник V» против «московского» штамма коронавируса. Предположительно, вакцина будет защищать и от этого варианта COVID-19, передает его слова «РИА Новости».

Недавно Гинцбург допустил появление «московского» штамма коронавируса в России. Он предположил, что резкий рост заболеваемости в столице может быть связан с возникновением «чисто московских» разновидностей нового коронавируса.



фото: Максим Платонов

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Алексей Нечаев