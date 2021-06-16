На этой неделе в Турцию отправится делегация экспертов для оценки ситуации с коронавирусом

Российские эксперты отправятся в Турцию для оценки ситуации с коронавирусом в стране и принятия решения о возможности возобновления авиасообщения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Визит состоится уже на этой неделе. После этого будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг, пишет ТАСС.

В состав делегации войдут сотрудники Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава РФ. Эксперты оценят проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом до 1 июня. В Турцию на период с 15 апреля по 31 мая туры забронировали более 500 тыс. россиян. Общая стоимость забронированных туров на этот период составила €354,6 млн, или 32 млрд рублей.

Ольга Плешкова