В Татарстане от осложнений, ассоциированных с COVID-19, умерло около 2,6 тыс. человек

В Татарстане от коронавируса скончались 518 человек, от ковид-ассоциированных осложнений — около 2,6 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.



— Они перенесли COVID-19. COVID-19 не идентифицирован после смерти, но по клиническим симптомам мы видим, что они умирали от осложнений — инфаркта, инсульта, тромбоэмболии, — отметил глава Минздрава.

Накануне в Татарстане подтвердились еще четыре летальных исхода от коронавируса. Жертвами инфекции стали двое мужчин 1938 и 1951 годов рождения и две женщины 1933 и 1992 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы — вирус идентифицирован.