Глава Коми, сделавший в феврале прививку «Спутником V», заболел коронавирусом

Глава Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом несмотря на то, что в феврале он сделал прививку вакциной «Спутник V». Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам главы Коми, после вакцинации у него сформировался достаточно высокий титр антител. «Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме», — заявил Уйба.

Он призвал людей носить маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививку от COVID-19.



О своем заражении Уйба рассказал на своей странице в сети «ВКонтакте». Видеообращение он записал в республиканской инфекционной больнице, где сейчас проходит лечение.

По последним данным, в России число заболевших с начала пандемии выросло до 5 236 593 человек, выздоровевших — до 4 818 244 человек.



Татьяна Демина